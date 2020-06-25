زلزال بقوة 5.4 يضرب ولاية وان شرقي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات علي مقياس ريختر، ولاية "وان" شرقي تركيا، ولم ترد حتى الساعة أي أنباء عن الأضرار، وقال والي "وان"، إنه لا خسائر حتى الآن في مركز الزلزال في قضاء "أوزألب"، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ

تواصل أعمال البحث، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة روسيا اليوم.

وقبل شهور عانى الشعب التركي، عقب زلزال إلازيغ، الذي أودى بحياة أكثر من 40 مواطنًا تركيًّا خلال الماضية ، بينما قال

Advertisements

نائب رئيس مجموعة حزب الشعوب الديمقراطى التركى المعارض، إن محافظة إلازيغ سحبت المساعدات من المواطنين الأتراك.

واعتبر نائب رئيس مجموعة حزب الشعوب الديمقراطى التركى المعارض أن سحب المساعدات يعد موقفًا غير إنساني، بتعمد منع تلك المساعدات، مشيرًا إلى أن مقاطعة ساراي في مدينة فان التركية تأثرت بالزلزال أيضًا، وتحتاج إلى مساعدات.