بايدن يتفوق على ترامب في آخر استطلاعات رأي حول الانتخابات

أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي حول المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على الرئيس دونالد ترامب بفارق 14 نقطة.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" ومعهد "سيينا كوليدج" للأبحاث، ونُشرت نتائجه أمس الأربعاء، فإن المرشح الديمقراطي، جو

بايدن، يتقدم بفارق 14 نقطة، حيث حصل على 50% من الأصوات، فيما حصل ترامب على 36% فقط من الأصوات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن بايدن حقق تقدما كبيرا بين النساء، والأمريكيين من ذوي البشرة السمراء، واللاتينيين.

وقالت صحيفة "نيوروك تايمز" إن بايدن انتزع من ترامب أيضا أصوات الناخبين الذكور والبيض، الذين يميلون عادة إلى التصويت للجمهوريين.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب فقد أصوات شريحة واسعة من الناخبين، على خلفية تعامله مع أزمة وباء كورونا، وانعكاساتها الاقتصادية، وكذلك موقفه من الأحداث الأخيرة التي أعقبت وفاة المواطن الأمريكي من ذوي البشرة السمراء، جورج فلويد، على يد شرطي أمريكي أبيض.