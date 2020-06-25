الارشيف / اخبار العالم

انخفاض صادرات السعودية من النفط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 انخفضت قيمة صادرات من النفط بمقدار 65.4% في أبريل الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام، بما يعادل هبوطا بنحو 12 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس إنه مقارنة مع مارس، تراجع إجمالي الصادرات، بما

في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيمياوية والبلاستيك، 23.5 بالمئة، أو نحو ثلاثة مليارات دولار.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط والطلب عليه، هوت قيمة صادرات النفط السعودية في الربع الأول من

العام الجاري 21.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 40 مليار دولار، ما يعادل تراجعا بنحو 11 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري.

من جهته قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر في العالم للنفط، قد تشهد انكماش اقتصادها بنسبة 6.8 بالمئة في العام الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض صادرات السعودية من النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا