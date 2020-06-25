انخفضت قيمة صادرات السعودية من النفط بمقدار 65.4% في أبريل الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام، بما يعادل هبوطا بنحو 12 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس إنه مقارنة مع مارس، تراجع إجمالي الصادرات، بمافي ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيمياوية والبلاستيك، 23.5 بالمئة، أو نحو ثلاثة مليارات دولار.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط والطلب عليه، هوت قيمة صادرات النفط السعودية في الربع الأول منالعام الجاري 21.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 40 مليار دولار، ما يعادل تراجعا بنحو 11 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري.
من جهته قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر في العالم للنفط، قد تشهد انكماش اقتصادها بنسبة 6.8 بالمئة في العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض صادرات السعودية من النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.