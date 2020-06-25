العزازي: نعمل على مدار الساعة لتذليل العقبات

أعلن المكتب الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية، فجر اليوم الخميس، الموافق 25/6/2020 0، نتيجة أبناؤنا في الخارج تربية وتعليم للعام الدراسي 2019/2020 فور اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية النتيجة والانتهاء من أعمال التقييم.

وتعتبر السعودية بها أكبر عدد من طلاب أبناؤنا في الخارج على مستوي العالم ، ونسبة طلاب أبناؤنا في الخارج بالمملكة

العربية السعودية تزيد عن 87% بالنسية لجميع طلاب ابناؤنا في الخارج بكل دول العالم.

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ويتقدم الدكتور أشرف العزازى المستشار الثقافي المصري رئيس البعثة التعليمة سفارة جمهورية مصر العربية لدي المملكة العربية السعودية بخالص التهنئة الأبناء الجالية المصرية الكرام بالمملكة العربية السعودية بهذه المناسبة.



وقد تم رفع النتيجة على الموقع الرسمي للمكتب الثقافي المصري بالرياض(الصفحة الرئيسة) ecbrsa.edu.eg ، وللتمكن من الحصول علي النتيجة يقوم ولي الأمر أو الطالب بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص له علي الموقع الرسمي للمكتب الثقافي المصري بالرياض لتظهر له النتيجة وبيانات الطالب كاملة.



كما يؤكد "العزازي" أن المكتب الثقافي يعمل عل مدار الساعة لتوفير كل السبل والوسائل المتاحة لتذليل جميع العقبات لأبناء الجالية المصرية الكرام ، متمنياً لأبنائنا الطلاب بالتوفيق والسداد.