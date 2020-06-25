البيت الأبيض: ترامب سيصدر إعلانًا بشأن مخططات الضم الإسرائيلية

أعلنت المستشارة في البيت الأبيض، كيليان كونواي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر قريبًا إعلانًا مهمًا بشأن المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وصرحت كونواي للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأربعاء: "المشاورات جارية، ويبدو أن الرئيس سيصدر إعلانًا. لقد تحدث عن ذلك في السابق، وسأترك له نقل هذا الإعلان الكبير إليكم، ويسرنا جدًااستمرار المفاوضات".
وشددت المستشارة على أن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى الاضطلاع بدور "وكيل السلام" في الشرق الوسط و"يحاول إحلال السلام في المنطقة بطرق مختلفة".
وقللت كونواي من أهمية التحذيرات الفلسطينية والعربية من عواقب الخطوة الإسرائيلية المتوقعة، معتبرة ذلك "استراتيجية إخافة" ورجحت أن تلك التبعات لن تحدث.
وتقضي خطة السلام الأمريكية المعروفةإعلاميا بـ"صفقة القرن" والتي نشرها البيت الأبيض في يناير الماضي بفرض سيادة إسرائيل على نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن و132 مستوطنة، مقابل الموافقة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا بالشروع في إجراءات ضم تلك المناطق مطلع يوليو القادم، رغم رفض الجانب الفلسطيني للخطة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يجتمع المسؤولون في إدارة ترامب الأسبوع الجاري لتقرير ما إذا كانت واشنطن ستؤيد هذه الخطوة الإسرائيلية أم لا.
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