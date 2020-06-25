كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هزة أرضية بقوة 5.4 تضرب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليومن، في خبر عاجل لها، بوقوع زلزال بقوة 5.4 درجات علي مقياس ريختر، في ولاية "وان" شرقي تركيا.

وكشفت والي "وان"، أنه لا خسائر حتى الآن في مركز الزلزال في قضاء "أوزألب"، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث.

وأوضح والي "وان"، أن هذا الزلزال، هو الثاني الذي يضرب شرق تركيا خلال 10 أيام، حيث هز زلزال بقوة 5.7 درجة ولاية بينغول شرق البلاد، في 14 من الشهر الجاري، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة التركية، عن تسجيل 1,492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين داخل البلاد إلى 657,191 حالة حتي الآن.

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وأوضح وزير الصحة التركي فتحي قوجة، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5,025 شخصًا، مشيرة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بلغ 914، فيما وصل عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 356.

وسجلت تركيا كذلك، 1386 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 164 ألفا و234، في حين وصل العدد الكلي لاختبارات كورونا إلى 3 ملايين و83 ألفا و121.

من جهة أخرى، قال قوجة: إن الإجراءات المشددة حاليا لمكافحة الوباء في تركيا، تأتي استعدادا لمرحلة مقبلة سيتم خلالها اعتماد تدابير أقل، مضيفاً أن عدم ارتداء الكمامات يعد انتهاكا للحقوق الفردية، مشيرا إلى أن معدل أعمار وفيات كورونا ارتفع من 71 قبل 16 مايو إلى 74 في الوقت الحالي.



