بؤرة “رونو طنجة” تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

تواصل بؤرة “رونو طنجة” تسجيل أعداد جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ أكدت نتائج التحاليل المخبرية، التي توصل بها المصنع، خلال 16 ساعة الأخيرة، إصابة 70 عاملا بـ”كوفيد-19″ .

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن السلطات المحلية، ومصالح وزارة الصحة، وإدارة “رونو – طنجة”، يسارعون الزمان من أجل احتواء الوضع، خصوصا بعد دخول إجراءات تخفيف الحجر الصحي حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم الخميس.

وكان مصنع “رونو طنجة” قد سجل، أول أمس الثلاثاء، 93 إصابة بالفيروس التاجي في صفوف عماله، إذ تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة المخصصة لاستقبال مرضى “كوفيد-19”.