تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في بؤرة الفقيه بنصالح يرفع إجمالي المصابين بالإقليم إلى 30 حالة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من بين مخالطي عاملة نظافة، ليرتفع العدد إلى 14 حالة إصابة مؤكدة في الفقيه بنصالح.

وحسب مصادر طبية، فإن التحاليل المخبرية أظهرت إصابة 5 حالات جديدة، ليصبح إجمالي الحالات في جهة بني ملال خنيفرة 137 إصابة، وعلى صعيد إقليم الفقيه بنصالح ارتفع العدد إلى 30 إصابة.

وكانت المصالح الطبية قد سجلت، الأسبوع الماضي، إصابة امرأة تعمل عاملة نظافة في المكتب الوطني للكهراباء والماء بمرض كوفيد- 19، في إقليم الفقيه بن صالح ما تسبب في ظهور بؤرة عائلية جيدة في المنطقة.

وكانت السلطات المحلية في الفقيه بنصالح، أغلقت أمس الأربعاء، شارع الإمام بوخاري، وسط المدينة، للحد من انتشار “كوفيد-19″، بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف مخالطي عاملة نظافة، تقطن في الحي نفسه.