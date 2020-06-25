حصيلة كورونا.. ثلاث جهات تستأثر بـ81 في المائة من حالات الإصابة الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي بلغت 372 حالة، همت 7 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 5 جهات أية حالة جديدة.

وسجلت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة 132 حالة إصابة جديدة، تليها الرباط – سلا – القنيطرة بـ128 حالة، ثم العيون الساقية الحمراء بـ43 حالة، لتستأثر هذه الجهات الثلاث بـ81 في المائة من الإصابات الجديدة.

كما سجلت جهة مراكش – آسفي 34 حالة، تليها الدارالبيضاء – سطات بـ23 حالة جديدة، ثم فاس مكناس بـ7 حالات، وبني ملال خنيفرة بـ5 حالات.

وارتفع إجمالي عدد المصابين، منذ بدء الأزمة في عموم المملكة إلى 11279 حالة، تتوزع كالتالي: الدارالبيضاء – سطات 3185 حالة، والرباط – سلا – القنيطرة 1901، طنجة – تطوان – الحسيمة 1826 حالة، مراكش – أسفي 1837 حالة، فاس – مكناس 1157 حالة، درعة – تافيلالت 587 حالة، العيون – الساقية الحمراء 274 حالة، بني ملال – خنيفرة 144 حالة، الشرق 201، سوس – ماسة 90، كلميم – واد نون 69، ثم الداخلة وادي الذهب 9 حالات.