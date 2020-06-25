كشف مسئولون محليون فى أفغانستان، مقتل ما لا يقل عن 25 من عناصر حركة (طالبان)، وذلك فى غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية فى إقليم "بلخ" الشمالى خلال الساعات القليلة الماضية.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم منير أحمد فرهاد قوله "إن الغارة الجوية وقعت فى منطقة "دولت آباد" أثناء تجمع لعدد من عناصر حركة (طالبان)".. وذلك دون الإشارة
من جانبها، ذكرت تقارير إعلامية محلية بمقتل أربعة مدنيين خلال هذه الغارة الجوية التى لم تعلق حركة (طالبان) عليها حتى الآن.
وكان قُتل وأُصيب 9 من عناصر حركة طالبان إثر وقوع اشتباكات منفصلة بينها وبين القوات الأفغانية فى مقاطعة "كابيسا" شمال شرقى البلاد، وذكر فيلقسيلاب 201، التابع للجيش الأفغانى - في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن مقاتلي طالبان اشتبكوا مع قوات الأمن في 7 مناطق بمنطقة "شاليتو" في إقليم "تاجاب" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف البيان أن مسلحي طالبان هاجموا قوات الأمن خلال عمليات التطهير التي تشنها ردا على الهجمات المتكررة التي يقوم بها المسلحون.
وبحسب فيلق سيلاب 201، قتلت قوات الأمن 6 من مقاتلي طالبان وأصابت 3 آخرين على الأقل خلال هذه الاشتباكات.
ولم تعلق الحركة على هذه الاشتباكات حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر غارة جوية أفغانية تقتل 25 عنصرًا من طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.