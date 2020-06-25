غارة جوية أفغانية تقتل 25 عنصرًا من طالبان

كشف مسئولون محليون فى أفغانستان، مقتل ما لا يقل عن 25 من عناصر حركة (طالبان)، وذلك فى غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية فى إقليم "بلخ" الشمالى خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم منير أحمد فرهاد قوله "إن الغارة الجوية وقعت فى منطقة "دولت آباد" أثناء تجمع لعدد من عناصر حركة (طالبان)".. وذلك دون الإشارة

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إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

من جانبها، ذكرت تقارير إعلامية محلية بمقتل أربعة مدنيين خلال هذه الغارة الجوية التى لم تعلق حركة (طالبان) عليها حتى الآن.

وكان قُتل وأُصيب 9 من عناصر حركة طالبان إثر وقوع اشتباكات منفصلة بينها وبين القوات الأفغانية فى مقاطعة "كابيسا" شمال شرقى البلاد، وذكر فيلق

سيلاب 201، التابع للجيش الأفغانى - في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن مقاتلي طالبان اشتبكوا مع قوات الأمن في 7 مناطق بمنطقة "شاليتو" في إقليم "تاجاب" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن مسلحي طالبان هاجموا قوات الأمن خلال عمليات التطهير التي تشنها ردا على الهجمات المتكررة التي يقوم بها المسلحون.

وبحسب فيلق سيلاب 201، قتلت قوات الأمن 6 من مقاتلي طالبان وأصابت 3 آخرين على الأقل خلال هذه الاشتباكات.

ولم تعلق الحركة على هذه الاشتباكات حتى الآن.