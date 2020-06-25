35 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتحدة أمس الأربعاء وفقا لصحيفة نيويورك تايمز أكثر من 35 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي الجديد، ما تعد الحصيلة اليومية الأعلى منذ أبريل.

وذكرت الصحيفة في هذا الشأن أن الحصيلة اليومية للعدوى الجديدة تستمر في النمو في 20 ولاية، وأصعبها في فلوريدا، حيث رصدت هناك 5508 حالات، وأكثر من 5 آلاف في تكساس، وفي أريزونا 3600 حالة، وتعد هذه الأرقام في الولايات الثلاث قياسية منذ بداية تفشي

الوباء.

كما رُصد استئناف ارتفاع حالات العدوى بالفيرس التاجي في ولاية واشنطن، التي كانت مطلع شهر مارس واحدة من أوائل الولايات الامريكية التي انتشر فيها الوباء بشكل جماعي.

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ويوم أمس الأربعاء وصف نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس، الذي يرأس مجموعة عمل البيت الأبيض لمحاربة الفيروس التاجي، المخاوف بشأن الموجة الثانية من تفشي الفيروس التاجي في البلاد بأنها مبالغ

فيها، مشددا على انخفاض متوسط ​​العدد اليومي لحالات الإصابة المؤكدة في الولايات المتحدة إلى 20 ألفا، على الرغم من أنها كانت في أبريل حوالي 30 ألفا يوميا، وفي مايو ما يقارب الـ25 ألفا.

وتؤكد إحصاءات جامعة جونز هوبكنز التي تعتمد في عملها على المعلومات الصادرة من السلطات الفدرالية والمحلية، تسجيل أكثر من 2.3 مليون حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، فيما توفي أكثر من 121 ألف شخص.

وعلى المستوى العالمي، اصيب بعدوى الفيروس التاجي منذ بداية الجائحة، أكثر من 9.2 مليون شخص، وتوفي أكثر من 475 ألف شخص.