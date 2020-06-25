تعقيم طلاب الثانوية العامة قبل دخولهم امتحان اللغة الإنجليزية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
توافد طلاب الثانوية العامة ببني سويف على اللجان، صباح اليوم الخميس، لأداء امتحان اللغة الإنجليزية، وسط إجراءات احترازية وأمنية غير مسبوقة.
وحرص رؤساء اللجان على فتح اللجان من الساعة الـ 8 صباحًا قبل بدء الامتحان بقرابة ساعتين لتعقيم الطلاب وارتداء الأدوات الوقائية من العدوى والحد من التدافع والزحام.
وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه جرى تكليف 10 من المعلمين والإداريين لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية قبل دخول اللجنة بكل الإدارات التعليمية، فضلًا عن إرسال الوزارة مراقب جودة لكل لجنة، مع تخصيص حافز مادي للجنة المميزة من حيث الانضباط والالتزام بالإجراءات الوقائية.
يذكر أن 19 ألف و812 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان، أمام 52 لجنة عامة موزعة على مراكز المحافظة السبعة.
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