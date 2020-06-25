بوابات التعقيم تستقبل طلاب الثانوية العامة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، على لجان الامتحانات، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وباشر مشرفو اللجان والأمن الداخلي بالمدارس قياس درجة حرارة الطلاب عن بعد، ومر الطلاب عبر بوابات التعقيم وتسلموا الواقيات، التي جرى توفيرها باللجان.

يأتي ذلك في ظل تطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان والكنترولات وتقدير الدرجات من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام بلغ أكثر من 27 ألف و400 طالب وطالبة، بينهم 73 طالبًا بمدرسة stem و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة بينهم لجنة مكفوفين ولجنة سجن.