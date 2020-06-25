بالصور.. إجراءات احترازية قبل دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

اتخذت لجان امتحانات الثانوية العامة، بقنا، اليوم الخميس، قبل امتحان اللغة الإنجليزية، الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وجرى توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب، عقب مرورهم من بوابات التعقيم الذاتي.

وأكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أوراق الأسئلة جرى نقلها منذ الصباح الباكر إلى اللجان الفرعية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مؤكدًا التزام كافة اللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الطلاب والملاحظين، كما تواصل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم، العمل مع غرف العمليات الفرعية بمراكز قنا التسعة لحل أي شكاوي أو مشاكل قد تظهر على مدار اليوم.