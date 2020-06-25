التعليم: ليس شرطًا تسلم الطالب نفس نموذج البوكليت في جميع الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه ليس شرطًا أن يكون نموذج البوكليت الذي يتسلمه الطالب في امتحان مادة هو نفس النموذج في جميع أيام الامتحانات.

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية، أن كل امتحان يؤديه طلاب الثانوية العامة يكون بوكليت المادة فيه من 4 نماذج هي (أ - ب - ج- د) وكل نموذج يتضمن نفس الأسئلة لكن بترتيب مختلف، مؤكدا أنه ليس شرطا أن يتسلم الطالب نموذج أ في كل مرة، ومن الممكن أن يتسلم في اللغة العربية نموذج "أ" ويأتي في اللغة الأجنبية الأولى نموذج "ج".

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، الأحد الماضي، بامتحان اللغة العربية، ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى، اليوم الخميس، هو الامتحان الثاني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.

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ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى، اليوم الخميس، نحو 667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

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