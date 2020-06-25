بالصور.. متطوعون من الشباب والرياضة لتنظيم دخول طلاب الثانوية العامة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

انتشرت مجموعات من متطوعي مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أمام مقار لجان الثانوية العامة، للمعاونة في أعمال تنظيم دخول الطلاب لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وجرى توزيع "الكمامات" والقفازات الطبية وواقيات الأحذية على الطلاب، كما جرى تطهير وتعقيم أيديهم بالكحول.

ونظم المتطوعون دخول الطلاب إلى مقار اللجان، وعملية قياس درجة الحرارة، في ظل تواجد مكثف لقوات الشرطة بمحيط لجان الامتحانات واستراحات الملاحظين ومركز توزيع الأسئلة والشوارع المؤدية لها، بينما انتشر رجال المرور لتسيير الحركة المرورية، ومنع التكدس والزحام لضمان سهولة وصول الطلاب إلى لجانهم وحظر تواجد السيارات بمحيطها.