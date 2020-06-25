قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم الخميس إنه على ثقة من أن البلاد ستمضي قدما في خطط تخفيف القيود لأنه بات بوسعها التصدي والتعامل مع أي تفش جديد لمرض كوفيد-19.
وقال موريسون في إشارة للقيود التي فرضت للحد من انتشار الفيروس "ستكون هناك موجات تفش. لن يكون بوسعنا غلق كل شيء ثم الفتح مرة أخرى".
وأضاف "لذا ما أقوله هو أننا سنمضي قدما. عززنا الحماية للتعامل مع موجات التفشي".
وسجلت أستراليا أول حالة وفاة بالمرض منذ أكثر من شهر أمس الأربعاء فيما أدت المخاوف من موجة ثانية من المرض إلى اصطفاف الآلاف في طوابير للخضوع للفحص الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء أستراليا: أصبح بوسعنا الاستجابة بثقة لأي تفش جديد لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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