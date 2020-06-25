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رئيس بنما يقيل وزيرة الصحة بسبب كورونا

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أعلن رئيس بنما لورنتينو كورتيزو، إقالة وزيرة الصحة ومسئولين آخرين، وسط استمرار ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بفيروس في البلاد.

 

وشكر كورتيزو، الوزيرة روزاريو تيرنر "لتوجيهنا

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بمسئولية والتزام في هذه المعركة ضد كوفيد-19"، وأعلن أن نائبها لويس سوكري، سيحل محلها.

 

كما أعلن الرئيس، الذي وصل

إلى السلطة قبل نحو عام، عن استبدال سفير بنما لدى الأمم المتحدة ووزيري التنمية الاجتماعية والإسكان وإدارة الأراضي.

 

وسجلت بنما حتى الآن 28 ألفا و30 إصابة بكورونا بينها 716 حالة جديدة الأربعاء، و547 وفاة.

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