قراصنة يختطفون سفينة كورية جنوبية غرب إفريقيا

اختطف قراصنة مسلحون مجهولون سفينة كورية جنوبية على متنها 5 بحارة في المياه قبالة بنين، غرب إفريقيا وفقا لموقع روسيا اليوم.
ووفقا لموقع "درياد غلوبال"، اليوم الخميس، هاجم عدد من القراصنة المسلحين على متن زورق سريع، سفينة "بانوفي فرونتير" لصيد الأسماك في المياه، قبالة
وصعد المجهولون شاهرين أسلحتهم، إلى السفينة التي كانت تقل أيضا مواطنا غانيا، واختطفوا 5 كوريين من طاقم السفينة، واتجه زورقهم نحو مياه الشرق التي تتبع لنيجيريا.
ولم يعرف وضع وحالة البحارة الكوريين حتى الآن، وقال الموقع إن هذا الهجوم هو السابع من نوعه قبالة ميناء كوتونو في هذا العام.
وسبق أن كشف الموقع عن اختطاف مواطن كوري جنوبي أثناء عملية صيد الجمبري، من قبل قراصنة في يوم 3 مايو، وتم الإفراج عنه في يوم 8 يونيو بعد مرور 37 يوما من اختطافه في المنطقة الجنوبية من نيجيريا.
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