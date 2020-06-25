طهران: نحن وفنزويلا لن نحيد عن التصدي للعقوبات الأمريكية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عبر تويتر، أن إيران وفنزويلا لن تتراجعا قيد أنملة عن الوقوف في وجه العقوبات الأمريكية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن أمس الأربعاء فرض عقوبات على خمسة بحارة إيرانيين قادوا ناقلات النفط التينقلت البنزين ومشتقاته إلى فنزويلا.
وأعربت إيران عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى فنزويلا إذا طلبت كراكاس ذلك.
وقال موسوي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، إن بلاده وفنزويلا تمتلكان الحق في التجارة الحرة.
وأضاف أن إيران "أثبتت أنها ستحميحقوقها حتى في الأماكن البعيدة عنها، وإن طلبت الحكومة الفنزويلية المزيد من الشحنات النفطة فسوف نرسلها".
وأعلنت طهرات تسليم حمولة 5 ناقلات نفطية إيرانية، أوصلت مليون و53 ألف برميل من الوقود السائل إلى فنزويلا.
وأرسلت إيران الناقلات الخمس إلى فنزويلا استجابة لطلب الرئيس نيكولاس مادورو، لتجنب نقص البنزين في البلاد بسبب تعطل مصافي النفط الفنزويلية عن العمل جراء العقوبات الأمريكية.
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