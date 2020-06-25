ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في باكستان إلى 192 ألفا و970 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3 ألاف و903 حالات وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة في إقليم (البنجاب) بلغت 71 ألفا و191 حالة، في حين وصل العدد في إقليم (السند) إلى 74070 حالة بينما سجل إقليم (بلوشستان) 9817 حالة.
وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية،
وأعلنت سلطات إقليم (خيبر بختونخوا) تسجيل 23 ألفا و887 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 192 ألفا و970 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.