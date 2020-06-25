اليمن : مقتل 8 حوثيين بينهم قناص في الحديدة

قُتل ثمانية من عناصر المليشيات الحوثية، جراء محاولة تسلل فاشلة صوب المناطق المحررة، جنوب الحديدة غربي اليمن وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان وفقا لقناة (العربية) الفضائية اليوم الخميس، أن وحدات الاستطلاع رصدت ثمانية عناصر بينهم قناص ومساعد قناص من بقايا جيوب المليشيات الحوثية لحظة تسللهم من

جهة خط زبيد إلى مزارع نخيل قريبة من خطوط التماس شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وسرعان ما تم التعامل معهم.وأشار البيان إلى أن وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة تعاملت مع القناص الحوثي وأردته قتيلا قبل أن يكمل تمركزه بين النخيل، كما تم التعامل بنجاح مع بقية العناصر الذين حاولوا الفرار.ووزع الإعلام العسكري مقطع فيديو يوثق لحظة التعامل مع عناصر المليشيات الحوثية.يذكر أن العشرات من بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية جنوب التحيتا، وتعزيزات من جهة زبيد، لقوا مصرعهم وجرح آخرون خلال الأسبوعين الماضيين جراء محاولات تسلل فاشلة ضمن خروقات المليشيات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة.