كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند: دلهي تسجل أكبر قفزة في يوم واحد من إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت دلهي اليوم على مومباي باعتبارها المدينة الهندية الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن"

وأبلغت دلهي حتى الآن عن إجمالي 70390 حالة اصابة بفيروس كورونا بينما شهدت مومباي 69625 حالة، وفقا للسلطات الصحية.

وقال رئيس وزراء دلهي، آرفيند كيجريوال، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إن الاختبارات في المدينة قد زادت إلى 18000 اختبار يوميًا.

من ناحية أخرى، أبلغت الهند عن 16،922 حالة اصابة بفيروس كورونا يوم الخميس - وهي أعلى قفزة في يوم واحد حتى الآن، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تم اكتشافها في البلاد إلى 473،105، وفقًا لوزارة الصحة. كما سجلت الهند 418 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في اليوم الماضي، مما رفع عدد القتلى إلى 14894.

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سجلت الهند الآن أكثر من 12000 حالة جديدة يوميًا لليوم الثامن على التوالي. وقالت الوزارة إن أكثر من 270 ألف شخص تعافوا حتى الآن من الفيروس.

يقول بعض الخبراء أن الزيادة الأخيرة في الحالات الجديدة في الهند، وخاصة دلهي، ترجع إلى التخفيف غير المخطط له لإجراءات الإغلاق.

وقال الدكتور ارفيند كومار، وهو طبيب كبير في مستشفى سير جانجا رام في دلهي لشبكة سي إن إن: "في دلهي، أود أن أقول بلا شك أن لدينا انتقالًا مجتمعيًا لأننا نشهد عددًا كبيرًا من الحالات حيث لا يمكننا تحديد أي اتصال محدد قام به هذا الشخص "

