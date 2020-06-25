كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإكوادور تعاني من نقص الأسرّة بالمستشفيات بعد الارتفاع الحاد في إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر نائب رئيس الإكوادور، من أن المستشفيات العامة في عاصمة البلاد، كيتو، وصلت إلى كامل طاقتها من مرضي جائحة الفيروسات التاجية.

وقال نائب الرئيس أوتو سونينهولزنر في مؤتمر صحفي، إن المستشفيات في كيتو تشعر بالضغط بعد رؤية زيادة في مرضى Covid-19.

وقال سونينهولزنر إن الإكوادور تخطط لزيادة توافر وحدات العناية المركزة وأسرّة المستشفيات للمساعدة في تخفيف الضغط.

و اضاف أنهم تعلموا من مدينة غواياكيل، حيث منعت المستشفيات المكتظة العديد من الأشخاص المصابين بالفيروس من تلقي العلاج في مارس وأبريل.

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كما اوضح نائب الرئيس إن التغييرات في الإكوادور ستجلب احتمالية أكبر بأن يتلقى المريض الرعاية الطبية التي يحتاجها.

تعد كيتو الآن في المرتبة الثانية بعد غواياكيل مع أكبر عدد من الحالات المؤكدة لـ Covid-19، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد. في 3 يونيو، دخلت العاصمة مرحلة "الضوء الأصفر"، التي تعتبر بمثابة خطر متوسط المستوى، مما يسمح برفع بعض قيود التنقل وإعادة فتح بعض الشركات.

أبلغت الإكوادور عن 51643 حالة إصابة بالفيروس التاجي، و4274 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

