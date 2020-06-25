كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليبيا تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وأصدر المركز الليبي، بيانًا اليوم الخميس: "المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم يوم الأربعاء 1005 عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليتبين سلبية نتائج تحاليل 974 عينة وإيجابية 31 عينة، منها 20 إصابة جديدة و11 إصابة لمخالطين، في كل من سبها وطرابلس وبن جواد، ومصراته والبيضاء وتندميرة​​​، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 670 إصابة والوفيات إلى 18 حالة وفاة".

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إنه سجل من بين النتائج السلبية 6 حالات تماثلت للشفاء، بالإضافة إلى تسجيله حالة واحدة وفاة بمدينة سبها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18 حالة وفاة في البلاد.

ويذكر أن المركز الوطني في ليبيا، واحدا من مؤسسات الدولة القليلة التي تعمل على سد العجز الصحي في البلاد.

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وكانت ليبيا سجلت أولى الحالات المؤكدة في يوم 24 مارس الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات، لتستمر فرق الرصد والتقصي في تتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,991 مليون إصابة، بينهم أكثر من 365 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,635 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.