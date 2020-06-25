كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد المبادرة السعودية.. هل تتوقف الحرب الطاحنة بين المجلس الانتقالي والشرعية في أبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت المملكة العربية السعودية مبادرة لوقت القتال الدائر في محافظة أبين بجنوب اليمن منذ رمضان الماضي، والتي استجاب لها الطرفين سواء المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، بوجوب عودتهم لمخرجات اتفاق الرياض والالتزام بها.

المجلس الانتقالي الجنوبي

بينما قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الحقيقه أن الاخوه في المملكه يهمهم امر إيقاف الحرب الدائرة في أبين بين قوات الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي كثيرًا ويبذلون جهود لما يضمن توحيد الجهود لمحاربة الحوثي، لكن للاسف حزب الاصلاح (اخوان المسلمين فرع اليمن ) ومعهم كل تشكيلات الارهاب المتدثرين بالشرعيه والحكومة اليمنيه يعرقلوا كل جهود المملكة.

واكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أن أسباب تلك العرقلة أنهم يلتقون مع الحوثيين كما تلتقي ايران وتركيا في محاربة المشروع العربي ومحاولة انتزاع الرياده العربية لمنطقة الشرق الاوسط والسيطرة على الممرات الدولية وثروات المنطفه

وأضاف مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه كانت تلك القوى قد شنت الحرب ضد الجنوبيين قبل حوالي شهرين وكانت تتحدث عن سقوط زنجبار ودخول عدن خلال ساعات لكنها اصطدمت بالدفاعات الجنوبيه وتكبدت خساير كبيره في الارواح والعتاد دون ان تتقدم قيد انملة، وقتل قادة الالويه واسر عدد منهم وضحايا كثيره من الشباب المقرر بهم حتى انهكت وكانوا يستغربون صمت الجميع على ذلك وكان وفد الانتقالي في المملكة من حوالي شهر واخير ظهرت المبادره السعودية.

وبين هرهرة، أن المبادرة لم يرشح منها غير وقف اطلاق النار ودعوة لجان الطرفين الى الرياض لتنفيذ اتفاق الرياض، متمنيًا أن تنجح تلك الجهود والمجلس الانتقالي يتجاوب معها بجدية ومصداقية لكن الذي لم ينفذ خلال ما يقارب 8 اشهر بالتاكيد سيواجه صعوبات.

وأوضح مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه اذا صدقت النواي وتم التخلص من ربط قرار الحكومة اليمنية في عواصم غير عربية بتاثير من الإخوان المسلمين المختطفين لها وللقرار.

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لجنة الوفاق الجنوبي

"وأدت الحرب" بتلك الكلمات وصف علي المصعبي، رئيس لجنة الوفاق الجنوبي امين عام حزب جبهه التحرير، الدور السعودي في وقف معارك أبين، مبينا أن التحالف العربي بقيادة المملكه العربيه السعوديه نجحت في ايقاف الحرب التي ما كان يفترض ان تحصل بين الاطراف بعد توقيع اتفاق الرياض.