كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بحيرة السيف العائد.. مياة أسطورية تحيا أركانها في وسط العاصمة الفيتنامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر بحيرة هوان كيم، وتعني "بحيرة السيف العائد" أو "بحيرة السيف المستعاد"، والمعروفة أيضًا باسم (بحيرة السيف)، وهي بحيرة مياه عذبة تبلغ مساحتها حوالي 12 هكتارًا يبلغ عرضها 200 متر وطولها 600 متر وعمقها مترين فقط، في المركز التاريخي للعاصمة التاريخية الفيتنامية هانوي، عاصمة فيتنام، في الماضي، كانت البحيرة تحمل اسمًا مختلفًا "بحيرة لوك ثوي"، والتي تعني "بحيرة المياه الخضراء، وهي توجد في فيتنام التي تعافت من وباء كورونا المستجد.

الأسطورة

- تعتبر البحيرة واحدة من المواقع السياحية الرئيسية في المدينة وتعمل كنقطة محورية للحياة العامة، وترتبط بأسطورة تقول إنه بعد هزيمة مينغ الصين، في أوائل عام 1428، كان الإمبراطور لي لوي يركب القوارب على البحيرة عندما ظهر إله السلحفاة الذهبية (كيم كوي) وسأل عن سيفه السحري، إرادة السماء. وخلص لوي إلى أن كيم كوي قد جاء لاستعادة السيف الذي أعطاه سيده، إله محلي، ملك التنين (لونج فانج) لوي في وقت سابق لهزيمة الصين المينغية. في وقت لاحق، أعاد الإمبراطور السيف إلى السلحفاة بعد أن أنهى القتال ضد الصينيين. أعاد الإمبراطور لوي تسمية البحيرة للاحتفال بهذا الحدث.

سلحفاة هوانج كيم

ولا تقل السلاحف في غرابتها عن أسطورة الجزيرة، فيعد بعض العلماء الغربيين السلحفاة العملاقة من سلالة سلحفاة اليانغتسي، بينما يتمسك نظرائهم الفيتناميين أنها نوع تتميز به بحيرة "هوان كيم".

وكانت أخر سلحفاة ماتت في 2 يونيو 1967، بعد الإصابات التي تسببت بها صياد مسيء أمر بإخراج السلحفاة وحملها، ولكن جسد السلحفاة وعرضه في المعبد. كانت تلك العينة المحددة تزن 200 كجم (440 رطل) ويبلغ طولها 1.9 مترًا (6 أقدام و3بوصات)، في 24 مارس 1998، التقط مصور هاو المخلوق بالفيديو، ليثبت بشكل قاطع أن المخلوقات المراوغة لا تزال على قيد الحياة، وذلك حتى وفاة أخر سلحفاة من هذا النوع في عام 2016.

وتعتبر تلك السلحفاة، من بين الحيوانات الأربعة التي يعتبرها العديد من الفيتناميين مقدسة، بما في ذلك التنين والعنقاء واليونيكورن، فإن السلحفاة هي الوحيدة الموجودة في الحياة الحقيقية.

Advertisements

معبد جبل جاد

يقع بالقرب من الشاطئ الشمالي للبحيرة جزيرة جاد التي يقع عليها معبد جبل جاد (معبد نغوك سون)، وأقيم المعبد في القرن الثامن عشر لتكريم القائد العسكري في القرن الثالث عشر تران هونغ داو الذي نجح في هزيمة الغزوات المغولية لفيتنام ثلاث مرات؛ والعالم الكلاسيكي فان شيونج ؛ ونغوين فان سيو بإصلاح المعبد في عام 1864، وتعد جزيرة اليشم المؤسس عليها المعبد متصلة بالشاطئ بواسطة جسر الخشبي المطلي باللون الأحمر القرمزي، وتمت ترجمة اسم الجسر بطريقة شعرية على أنه "جثم من ضوء الشمس الصباحي".

ويتعبد في المعبد كل من الكنفوشيين والطاويين، وأبرز ذخائره التي ياتي السياح من كل حدب وصوب لزيارتها هي سلحفاة البحيرة المقدسة والمحنطة بإحدى قاعات المعبد.

برج السلاحف

كما تحتوي البحيرة على "برج السلاحف"، م استخدام الجزيرة لأول مرة كموقع لصيد الأسماك. في القرن الخامس عشر الميلادي من أجل تسيير عمليات صيد ملوك فيتنام، في القرن الثامن عشر، اختفى المعبد تحت أمراء تافونج، في عام 1886، بينما احتل الفرنسيون فيتنام، وهو موسيقي كان يعمل سرًا للفرنسيين، حصل على إذن من الحكومة لبناء برج تخليدًا لذكرى الإمبراطور "لي لوي" صاحب أسطورة السلحفاة.

خطط الموسيقي لدفن والده سرا داخل البرج. اكتشف سكان المدينة خططه وأزالوا جثة والده من المبنى، كان البرج المكون من ثلاثة طوابق لا يزال مكتملًا وكان اسمه أصلًا برج با با كيم على اسم الموسيقى.

أقام الفرنسيون تمثالًا مصغرًا للحرية على قمة البرج. في عام 1945، بعد الإطاحة بالاحتلال الفرنسي، قامت الحكومة الفيتنامية بإزالة التمثال.