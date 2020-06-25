تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا بالخليل ونابلس وبيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة وأوضحت الكيلة في بيان صحفي أن 23 إصابة سجلت في محافظة الخليل، و10 إصابات في بيت لحم، وإصابة في نابلس.

وبينت الوزارة أن مجمل الإصابات في فلسطين بلغ 1568، تماثل منهم للشفاء 616، وتوفي منهم 5، فيما بلغت الحالات النشطة 947.

وأوضحت وزارة الصحة أن 4 مصابين بفيروس كورونا من محافظة الخليل يمكثون داخل العناية المكثفة في المستشفيات.

وأجرت وزارة 2400 فحص لاكتشاف كورونا في مختلف المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، ومن المتوقع صدور النتائج في الساعات المقبلة.

وأعلنت محافظة نابلس عن اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لمريض كان يتلقى العلاج في المستشفى الوطني الحكومي بالمدينة.

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وقالت محافظة نابلس في بيان لها إنه تم تسجيل إصابة جديدة في محافظة نابلس بفيروس كورونا، وهو مخالط لمصاب سابق. وكان المريض يتلقى العلاج قبل اكتشاف الإصابة في المستشفى الوطني، وإن هنالك ترتيبات في المستشفى يشرف عليها فريق متخصص.

وأكدت المحافظة أن حالة المصاب الصحية بسبب الإصابة بحاجة إلى متابعة حيث سيتم تحويله إلى المستشفى العسكري.

ويأتي الارتفاع في الإصابات وسط استمرار تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية والتي أبرزها: إغلاق جميع قاعات الأفراح والمناسبات في مختلف المحافظات ومنع التجمهر، تعليق صلاة وخطبة الجمعة في جميع المساجد، فرض الإغلاق على محافظة الخليل لمدة 5 أيام.

وقال محافظ بيت لحم، كامل حميد "إننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات مشددة في المحافظة، في حال ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا".

وأضاف حميد أن الأوضاع في المحافظة تنذر بالخطر، في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس، كما حدث في مخيم العزة شمالا، مضيفا أن ما يجري الآن يستدعي أن نكون على حذر واستعدادا لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

وجدد حميد التأكيد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف المناسبات والأفراح والتجمعات، مشيرا إلى أنه تم تكليف الشرطة بمتابعة الأمر وملاحقة المخالفين.