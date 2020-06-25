الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ158 والإصابات 2246

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، مساء الأربعاء، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم، وذلك بسبب فيروس كورونا إلى 158 حالة وفاة، بعد وفاة مواطنين اثنين من السعودية.

كما ارتفعت أعداد الإصابات إلى 2246 إصابة بعد تسجيل إصابة في جنوب أفريقيا، و5 إصابات في الولايات المتحدة. فيما ارتفعت أعداد حالات التعافي إلى 1262.

وأفادت السفارة الفلسطينية لدى السعودية بوفاة المواطنَين خليل محمود خليل مشعل (51 عاما)، وزايد محمد زايد أبوعابد (76 عاماً)، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة بصفوف الجالية الفلسطينية في السعودية إلى 40.

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وأعلنت الخارجية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في جمهورية جنوب أفريقيا، ووصفت حالتها بالمستقرة.

وأوضح فريق العمل المختص أنه تتم متابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، وتم تسجيل 5 إصابات جديدة بين أبناء الجالية في ولايتي نيويورك وفلوريدا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 909، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة بين صفوف أبناء الجالية ليبقى العدد 63، وتم تسجيل 3 حالات تعافي بين أبناء الجالية ليرتفع العدد إلى 379 حالة.

بدورها أشارت سفارة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية، إلى تعافي 9 حالات في صفوف الطلبة في ولاية البليدة وخروجهم من الحجر الصحي بعد تلقى العلاجات اللازمة، وأعيدوا إلى الحي الجامعي، وعزلوا في السكنات الجامعية لأسباب وقائية، في حين ما يزال طالبان يتلقيان العلاج، وحالتهما مستقرة.