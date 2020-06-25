الجيش الإسرائيلي يمنح شهادات لوحدات إلكترونية هاجمت ميناء إيراني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - منح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، تامير هايمن، أمس الأربعاء، شهادات تقدير لعدد من الوحدات في الشعبة، أثنى من خلالها على الهجوم السيبراني الذي نفذته هذه الوحدات، وفي مقدمتها الوحدة 8200، واستهدف ميناء "الشهيد رجائي" الإيراني، الشهر الماضي.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الشهادات مُنحت للوحدات التي "نفذت مؤخرا نشاطا عملانيا سريا ناجحا".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت، في 18 أيار/مايو الماضي، بأن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع في وقت سابق من الشهر نفسه، واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء "الشهيد رجائي"، في مدينة بندر عباس الإيرانية، وهو ما تسبب بتشويش الحركة عبر الممرات المائية والطرق المؤدية إلى الميناء.

ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن عمل الميناء الإستراتيجي الإيراني في مضيق هرمز تعطل في ذلك اليوم بشكل مفاجئ جراء خروج الحواسيب المسؤولة عن الملاحة في المنطقة عن الخدمة.

وبعد يومين، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر وصفتهم الصحيفة بأنهم "مسؤولون في أجهزة استخبارات وخبراء في الشرق الأوسط ومطلعين على العمليات السرية الإسرائيلية والإيرانية"، أن إسرائيل هي المسؤولة عن هجوم السايبر الذي استهدف ميناء "الشهيد رجائي".

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وأشار التقرير - الذي أحد الصحافيين اللذين أعداه هو الصحافي ومحلل الشؤون الاستخبارية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين برغمان – إلى أن هجوم السايبر ضد الميناء الإيراني كان محدودا وأحدث زحمة مرورية لشاحنات وتأجيل شحن بضائع، لكنه لم يسبب ضررا كبيرا وطويل الأمد.

وحسب المصادر نفسها، فإن رسالة إسرائيل من هذا الهجوم هي تحذير إيران من استهداف منشآت مدنية إسرائيلية، في إشارة إلى هجوم السايبر المنسوب لإيران واستهدف منشآت مائية وصرف صحي إسرائيلية، في نيسان/أبريل الماضي.

ونقلت الصحيفة عن الخبراء "الضالعين في عملية صناعة القرار" قولهم إن اختراق حواسيب الميناء الإيراني كانت ردا مباشرا على هجوم السايبر ضد منشآت مائية إسرائيلية، الذي وُصف بأنه "فاشل"، فيما وصف المسؤولون في الاستخبارات الهجوم الإيراني بأنه "بائس". وحسب "الخبراء"، فإن البرنامج الإلكتروني الذي استخدم في الهجوم طوّره الحرس الثوري الإيراني.

كذلك كشفت تقارير صحافية إسرائيلية أنه تم استخدام خوادم حواسيب أميركية في الهجوم المنسوب لإيراني على منشآت مياه إسرائيلية، في نيسان/ أبريل الماضي، وهو ما دفع الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الهجوم الإلكتروني الإسرائيلي الذي استهدف في التاسع من أيار/ مايو، ميناء "الشهيد رجائي".