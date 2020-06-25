الشرطة تداهم سلطات محلية: بين المعتقلين منتخبو جمهور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433) 4 مشتبهين بالتورط في تنفيذ مخالفات تتعلق بالنزاهة والفساد العام، صباح اليوم الخميس.

ووفقا للشرطة، نُفذّت الاعتقالات بعدما تحول التحقيق في القضية إلى تحقيق علني، قبل نحو أسبوع، وتراكم أدلة أشارت إلى تنفيذ مخالفات إضافية.

وأعلنت الشرطة أن من بين المعتقلين عددا من منتخبي الجمهور في السلطات المحلية وموظف جمهور في مكتب حكومي.

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وبحسب ادعاء الشرطة، فإن الحديث يجري حول تحقيقات مركبة وواسعة في عدد من السلطات المحلية بأنحاء البلاد، بهدف كشف مخالفات والتوصيل للحقيقة، ولتعزيز سلطة القانون في الحكم المحلي.

ووفقا للشبهات، فإن المشتبه بهم، كل حسب دوره ووظيفته، عملوا على ما يبدو، من أجل تقديم مناقصات ضمن مسؤولية السلطات المحلية مقابل تلقي رشاوى الأمر الذي يتعارض مع القانون ويمس المصلحة العامة.

هذا، ويدار التحقيق من قبل الشرطة بالتعاون مع مسؤول التحقيقات في سلطة الضرائب بتل أبيب، وبمرافقة النيابة العامة.