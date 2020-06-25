القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433) 4 مشتبهين بالتورط في تنفيذ مخالفات تتعلق بالنزاهة والفساد العام، صباح اليوم الخميس.
ووفقا للشرطة، نُفذّت الاعتقالات بعدما تحول التحقيق في القضية إلى تحقيق علني، قبل نحو أسبوع، وتراكم أدلة أشارت إلى تنفيذ مخالفات إضافية.
وأعلنت الشرطة أن من بين المعتقلين عددا من منتخبي الجمهور في السلطات المحلية وموظف جمهور في مكتب حكومي.
وبحسب ادعاء الشرطة، فإن الحديث يجري حول تحقيقات مركبة وواسعة في عدد من السلطات المحلية بأنحاء البلاد، بهدف كشف مخالفات والتوصيل للحقيقة، ولتعزيز سلطة القانون في الحكم المحلي.
ووفقا للشبهات، فإن المشتبه بهم، كل حسب دوره ووظيفته، عملوا على ما يبدو، من أجل تقديم مناقصات ضمن مسؤولية السلطات المحلية مقابل تلقي رشاوى الأمر الذي يتعارض مع القانون ويمس المصلحة العامة.
هذا، ويدار التحقيق من قبل الشرطة بالتعاون مع مسؤول التحقيقات في سلطة الضرائب بتل أبيب، وبمرافقة النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تداهم سلطات محلية: بين المعتقلين منتخبو جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.