النقب: تصعيد النضال ضد هدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُنظم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وقفة احتجاجية في مدخل قرية الزرنوق، احتجاجا على هدم المنازل في قرية بير الحمام، وذلك تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس

وقرر المجلس واللجنة المحلية في قرية بير الحمام في اجتماع عقداه، بعد ظهر أمس، شارك فيه النائب سعيد الخرومي ولفيف من الأهل والناشطين تصعيد النضال ضد هدم المنازل.

وبالإضافة إلى الوقفة الاحتجاجية، اليوم، فسيتم إقامة معسكر عمل تطوعي لإعادة بناء البيوت في بير الحمام، بعد غد السبت.

كما تقرر التحضير لمسيرة احتجاجية (سيارات) ومن ثم التوجه للقدس، ونصب خيمة اعتصام في القدس.

وناشد المجلس "كل شخص حر في النقب أن يحذو حذو النضال حتى يساهم ويوثر بما يستطيع لمساندة أهلنا في النقب".