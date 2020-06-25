الاحتلال يحكم بسجن الطالب الكسواني 50 شهرا ويغرمه بـ55 ألفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت المحكمة العسكرية للاحتلال، أمس الأربعاء، حكما بحق رئيس مجلس طلبة بيرزيت السابق عمر الكسواني من بلدة بيت أكسا قضاء القدس، وفرضت عليه بالسجن لمدة 50 شهرا وغرامة مالية بقيمة 55 ألف شيكل.

وتعرض الأسير الكسواني (24 عاماً) أثناء التحقيق معه في سجون الاحتلال للتعذيب النفسي والجسدي كما خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 14 يوما احتجاجا على ظروف التحقيق القاسية بحقه.

واعتقل الكسواني من داخل جامعة بيرزيت على يد قوات "المستعربين"، بتاريخ 7/3/2018.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقال عدد من طلاب جامعة بير زيت منهم عبد الرحمن علوي ومحمد حسن وباسل البرغوثي وعز شبانه ومهدي كراجه وميس أبو غوش.