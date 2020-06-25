دولة الإمارات تكثف مساعداتها الطبية والإنسانية في مختلف دول العالم لمواجهة كورونا

الخميس 25 يونيو 2020

كثفت دولة الإمارات مساعداتها الطبية والإنسانية خلال الأشهر الماضية مع الانتشار السريع لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في مختلف دول العالم، لدعم الدول المتضررة وتعزيز قدرة الكوادر الطبية والتمريضية للتصدي للوباء، وقدمت الإمارات حتى الآن أكثر من 963 طناً من المساعدات الطبية ومعدات الحماية ضد الوباء إلى أكثر من 68 دولة، استفاد منها أكثر من 963 ألفاً من المهنيين الطبيين.



وأظهرت أزمة فيروس (كوفيد 19) فاعلية نهج المساعدات الطبية الإماراتية لدول العالم، وقد تضمنت المساعدات الإماراتية إلى جانب تقديم الدعم الكامل للدول الأكثر تأثراً بالوباء، المواد الطبية اللازمة من المعدات الحيوية، بما في ذلك القفازات والأقنعة الجراحية، والمطهرات والكمامات ومعدات الفحص ووحدات الاختبار، فضلاً عن معدات الحماية الأخرى لمساعدة آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية وكوادر الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس وفقا للبيان.

وتجسد المبادرات الإنسانية حرص دولة الإمارات الدائم على دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة، وتأكيداً لنهج العمل الإنساني الراسخ، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية، حيث تؤكد القيادة الرشيدة ضرورة مد يد العون والمساعدة لكافة الشعوب التي تمر بظروف صعبة دون تمييز.

Advertisements

ومن بين تلك المبادرات سيّرت دولة الإمارات طائرة شحن إلى فلسطين تحمل 22 طناً من الإمدادات الطبية لتعزيز جهودها في احتواء وباء (كوفيد 19)، حيث جاءت هذه المبادرة تزامناً مع خطة استجابة الأمم المتحدة في الحد من انتشار الوباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعد جزءاً من التزام الإمارات طويل الأمد تجاه الشعب الفلسطيني، وللمساعدة في احتواء التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لـ (كوفيد19).

وهذه المساعدات هي جزء من التزام دولة الإمارات في الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وقد ساهمت الدولة التي تعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 828.2 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2013 إلى أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلى صعيد مساعدة العالقين، سهلت دولة الإمارات في 5 أبريل إعادة 345 سائحاً بريطانياً كانوا في زيارة إلى الدولة، وفي الرابع من مارس الماضي قامت الإمارات بإجلاء 215 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي ليخضعوا للرعاية الطبية اللازمة، وفي الثاني من مارس بادرت دولة الإمارات بإجلاء مواطنيها من جمهورية إيران الإسلامية وإعادتهم إلى أرض الوطن، كما سهلت نقل 149 مواطناً أذربيجانياً رغبوا في العودة إلى بلدهم، وذلك عبر مطار دبي الدولي وشركة فلاي دبي، كما بادرت بإجلاء جميع الطلاب الدارسين خارج الدولة خلال 48 ساعة في 25 مارس الماضي.