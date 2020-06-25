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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ووزير خارجية فنلندا يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة وجهود احتواء فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 25 يونيو 2020
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع بيكا هافيستو، وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات.
وتناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة ومنها السودان.
واستعرض الاتصال الهاتفي مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.
وفي هذا الصدد ..أكد وووزير خارجية فنلندا أهمية تضافر الجهود العالمية وتعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة هذه الأزمة التي تؤثر في العالم أجمع.
وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وفنلندا، مؤكداً الحرص على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك لما فيه نفع البلدين والشعبين الصديقين.
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