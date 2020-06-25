العمل: ننسق لتحوير سيارات المعتقين

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انها نسقت مع وزارتي الداخلية والصناعة لتسهيل استيراد سيارات شريحة المعاقين وتحويرها داخل البلاد.

وقال وزير العمل عادل الركابي في حديث لوسائل اعلامية حكومية، انه "تم التنسيق مع مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية، لمناقشة آلية تبسيط إجراءات استيراد السيارات للأشخاص من ذوي الإعاقة من اجل توفير سبل العيش اللائقة لتلك الشريحة.

وافصح عن انه "تم بهذا الشأن، عقد اجتماع مع ممثلين عن مديرية المرور العامة ووزارة الصناعة والمعادن للبحث في مدى امكانية تحوير السيارات المستوردة لصالح المعاقين، داخل العراق، مع الأخذ بنظر الاعتبار حالة المعاقين الصحية، من اجل انصاف الشريحة المذكورة والمساهمة في برامج دمجها ضمن المجتمع".

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وتابع الركابي انه "تمت ايضا خلال الاجتماع، مناقشة ما اذا شمل التحوير السيارات الصالون وفق النظام العالمي المعمول به، وبما يسهم في الجهود الحثيثة لتوفير تلك الخدمة الى المعاقين"، مشيرا الى "وجود معاقين ممن هم قصار قامة ويسعون للحصول على سيارات خاصة بهم تتماشى مع نوع الاعاقة التي لديهم باستيراد السيارة وفق مواصفات خاصة ومجازة من قبل المرور العامة".

وافصح في السياق نفسه، انه تمت "مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال الموافقات الاصولية لاستيراد سيارة لمن ينوب عن المعاق الكفيف والمصاب بالشلل الرباعي والتخلف العقلي بما يسهم في التخفيف عن كاهل الأشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة".