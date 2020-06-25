التربية تتحدث عن الامتحان المفتوح للثالث المتوسط

تعكف وزارة التربية، حاليا لإعداد تعليمات الامتحان المفتوح الخاص بالطلبة المكملين والراسبين في الثالث المتوسط.

وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات تعد حاليا التعليمات الخاصة بامتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 - 2020 لطلبة الثالث المتوسط المكملين والراسبين بامتحانات نصف السنة، كون الامتحان سيكون مفتوحا وسيجري داخل المدارس وليس وزاريا، وستعد اسئلته من قبل لجان مختصة بكل مدرسة لتقليل الزخم داخل القاعة الامتحانية".

واكد ان "التعليمات ستشمل الطلبة غير الممتحنين لنصف السنة ببعض المحافظات التي شهدت تظاهرات"، مشيرا الى ان "هؤلاء الطلبة يشكلون اهمية اكبر للوزارة، كونهم لم يؤدوا امتحانات نصف السنة اصلا، لذا سيعاملون معاملة خاصة بخلاف غيرهم، وستصدر وتعمم التعليمات خلال اليومين المقبلين بذلك".