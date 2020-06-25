توقيف وزير صحة زامبيا بتهمة الثراء غير المشروع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت لجنة مكافحة الفساد في زامبيا، الأربعاء، القبض على وزير الصحة تشيتالو تشيلوفيا بتهمة الثراء غير المشروع.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية فإنه تم توجيه أربع تهم إلى تشيلوفيا (47 عاما) بحيازة ممتلكات يشتبه في أنها عائدات جريمة مخالفة لقانون مكافحة الفساد الذي صدر عام 2010.
ونقلت عن جوناثان سيامي، مسؤول شؤون الشركات في لجنة مكافحة الفساد، قوله إنه من المتوقع أن يمثل تشيلوفيا أمام المحكمة في التاسع من يوليو/تموز المقبل.
ويأتي اعتقاله بعد تحقيقات سابقة فيما يتعلق بمزاعم جمعه ثروة من مصادر غير دخله الحكومي.
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