بدء التصويت على بقاء بوتين في الحكم حتى سن الـ84

طيلة عشرين عاما مضت، ظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعلى هرم السلطة، متنقلا بين أروقة الرئاسة والحكومة، واليوم قد يدشن فصلا جديدا يكتب له 36 سنة في الحكم.

فبدءا من اليوم الخميس، سُمح للروس بالتصويت على استفتاء الدستور الذي قد يمنح بوتين البقاء في الحكم حتى سنة 2036 ، أي حين يكون عمره 84 عاما.

الاستفتاء على الدستور كان مقررا في الأول من يوليو/تموز المقبل، لكن السلطات في روسيا ارتأت فتح مراكز الاقتراع، اليوم، تجنبا للأعداد الكبيرة من الناخبين في ظل تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهته.





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مراكز اقتراع معقمة

وفي إطار الجزئية الأخيرة، جهزت السلطات المعنية في مراكز الاقتراع، وسائل الوقاية من الفيروس، سواء بالكمامات أو السوائل المطهرة.

ومن المقرر أن يشارك في هذا الاستفتاء، حوالي 110 ملايين ناخب، يدلون بأصواتهم في أحد 11 توقيتا على امتداد روسيا.

والاستفتاء الأول لتعديل دستور 1993، الذي دعا الرئيس الروسي مطلع العام الجاري، كان من المفترض أن ينظم في 22 أبريل/نيسان الماضي، غير أنه تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبموجب تعديلات الدستور التي أقرها البرلمان الروسي في وقت سابق، يُسمح لبوتين (67 عاما) البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين مدتها ست سنوات.