تقارير صحفية: بريطانيا تدفع ثمن غض الطرف عن الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت تقارير صحفية، أن بريطانيا تدفع ثمن غض الطرف عن الإرهاب، بعد تعرض مدينة "ريدينغ" إلى هجوم إرهابي أسفر عن مقتل وإصابة 6 أشخاص، حسبما أفادت قناة "مداد نيوز".
وأوضحت التقارير الصحفية، أن الجاني إرهابي ليبي يدعى "خيري سعد الله" 25 عاما لاجئ وصل إلى بريطانيا ولم يتم ترحيله بسبب "النزاع في ليبيا" لكنه اعتقل لمدة 12 شهرا لارتكابه جرائم بسيطة ولفت انتباه وكالات الأمن والاستخبارات في عام 2019 بسبب محاولته السفر إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وأكدت التقارير أن هذه ليست المرة الأولى لمثل تلك الحوادث في بريطانيا فقد قتلت الشرطة بالرصاص في فبراير الماضي إرهابيا بعد أن طعن شخصين في جنوب مدينة لندن.
وقوع مثل هذه الجرائم وتكرارها يضع بريطانيا أمام مسؤوليتها في تكثيف العمل ضد التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الإخوان الذي حذر منه النائب في مجلس العموم البريطاني إيان بيزلي والذي تعهد بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية في بريطانيا لتحريضه على الكراهية.
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