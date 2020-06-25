في إطار الاجراءات الاحترازية.. تعقيم 4740 موقعاً في منطقة الظفرة بأبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية وتواصل عمليات برنامج التعقيم الوطني الذي تنفذه بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، منذ 87 يوماً غطى البرنامج أكثر من 4740 موقعاً على مستوى مدن منطقة الظفرة.



وقد شملت المماشي والمسالخ والحدائق والعزب والاستراحات البحرية، ومساكن العمال، والموانئ، والمراكز التجارية، بالإضافة إلى البنوك والمصارف والطرق والمساجد والمباني الحكومية والمدارس، والمباني الصحية والمباني والمرافق التابعة للبلدية، وقد تم إضافة 6 تناكر رش جديدة لتكثيف عمليات برنامج التعقيم الوطني.

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وحرصاً من بلدية منطقة الظفرة للمحافظة على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وموظفي البلدية، تقوم البلدية خلال عمليات التعقيم بإغلاق مراكز الخدمات الحكومية والمكاتب الإدارية ومراكز توزيع المواد الغذائية المدعومة التابعة لها على مستوى مدن منطقة الظفرة، بشكل دوري ومخطط ويتم فتحها بعد الانتهاء من عمليات التعقيم.

ويهدف تنفيذ البرنامج على النحو الذي يحقق أهدافه في جميع المناطق السكنية والصناعية والخدمية والمساكن العمالية على مستوى إمارة أبوظبي، من خلال تكامل أدوار الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ البرنامج، وتعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال والأمن المؤسسي.