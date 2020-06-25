القصة الكاملة لأزمة "اليوتيوبر" عمرو راضي.. استغل أدوية كورونا لزيادة عدد المتابعين.. والصيادلة تلاحقه قضائيًا.. والداخلية تسعى للقبض عليه



أحمد أبو عقيل



أثار اليوتيوبر عمرو راضي حالة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو يتحدث فيه عن تجميع عدد كبير من أدوية وأدوات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بهدف توزيعها على متابعيه مقابل عمل "فولو" على صفحته بموقع انستجرام.

وقال راضي في الفيديو:" دي أدوية مهم جدا لعلاج كورونا ومش موجودة إطلاقًا في السوق عندي منها 10 الأف علبة وكما جمعت عدد كبير من أدوات الوقاية" ماسكات".

قال مصدر أمنى، إنه سيتم ملاحقة يوتيوبر استغل أدوية كورونا لزيادة عدد المتابعين والشهرة، عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

"الدواء مقابل اللايك والفولو".. اليوتيوبر عمرو راضي يسحب أدوية كورونا من السوق لبيعها مقابل فولو على انستجرام

وأضاف المصدر لبرنامج “مساء DMC” الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن اليوتيوبر عمرو راضى روج لأدوية قال إنها تخص علاج فيروس كورونا، رغم إنها غير معتمدة من قبل وزارة الصحة أو شعبة الدواء المصرية.

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وأكد المصدر: “أن المذكور سيتم ملاحقته بعدة تهم منها ترويج لأدوية بدون رخصة، والتعامل مع شركة توزيع أدوية غير معروفه، ومجهولة المصدر.

الصيادلة تتقدم ببلاغ ضد عمرو راضي

وفى وقت سابق، أتهم الدكتور حاتم بدوى سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية اليوتيوبر عمرو راضى بالمشاركة فى تجاره الأدويه بدون رخصة، والتعامل مع شركة توزيع أدويه غير معروفه وغير مؤهلة.

وأضاف بدوي فى اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية،: “أن اليوتيوبر عمرو راضى يروج لتخزين دواء غير متوفر في الأسواق يساعد في علاج الكرونا على حد قوله، وأنه يوجد إحتماليه أن يكون الدواء مغشوش.

وأكد السكرتير العام: “أن الدعاية التى يقوم بها اليوتيوبر عمرو راضى تساهم في احتكار الدواء و هذا ما يسمي بمافيا الدواء في مصر، ويجب بتوقيع اقصي عقوبه عليه.