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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيبة يد زوجة أردوغان بـ 50 ألف دولار وحقيبة يد ميركل بـ 295 يورو ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت منصات تركية معارضة على وسائل التواصل الإجتماعى مقارنة بين المقتنيات الشخصية لانجيلا ميركل رئيس وزراء ألمانيا وأمينة أردوغان قرينة الرئيس التركى تبين خلالها أن مقتنيات الأخيرة أغلى كثيرا.
وقالت منصة "شؤون تركية " إن ميركل صاحبة خامس أقوي اقتصاد في العالم وأقوي اقتصاد أوروبي تحمل حقيبة يد بـ 295 يورو بينما أمينة أردوغان تحمل حقيبة يد هرمس بقيمة 50 ألف دولار.
وأشارت المنصة الإلكترونية المعارضة إلى أن هناك محكمة تركية أمرت مؤخرا بحظر 6 أخبار تتعلق بفساد أسرة أردوغان ومنها خبر حقيبة أمينة علي موقع “إكشي سوزلوك” للدردشة وهو واسع الانتشار.
كان مركز ، لاستطلاعات الرأي أجرى خلال الفترة من 8- 14 يونيو الجاري بمشاركة 1248 شخص عبر الإنترنت والهاتف، أظهر انخفاض شعبية إردوغان وحزب العدالة والتنمية، وضم الاستطلاع موالين لأحزاب سياسية مختلفة بـ18 مدينة تركية وهي ديار بكر وفان وماردين وباطمان وبينجول وأرظوم وعنتاب وهكاري وشيرناق وتونجلي وقونيا وانطاليا وإسطنبول وإزمير وأضنا وانقرة ومرسين وسامسون.
ووجه المركز سؤالًا أساسيًا في الاستطلاع «لو عقد الانتخابات الأحد القادم فلأي حزب ستصوت؟»، فأجاب 30.9% لصالح حزب العدالة والتنمية، و21.2% لصالح حزب الشعب الجمهوري، و10.4% لحزب الشعوب الديمقراطي، و7.9% لحزب الحركة القومية، و 7.2% لصالح حزب الخير. وكشف الاستطلاع عن انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 42.56% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية العامة في 24 يونيو، بأكثر من 11%.
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