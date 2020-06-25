شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "إسكان البرلمان" يطالب بخطة لزيادة تجارة تصدير العقار المصرى عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير العقارات عالميا، مؤكدا أن سوق تصدير العقار على مستوى العالم يحتل مرتبة عالية جدا حيث يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة العالمية بواقع ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويا، ولكن نجد نصيب مصر نسبة بسيطة جدا فى حين أنها تمتلك كافة المقومات التى تجعلها مؤهلة للمشاركة بقوة فى هذه التجارة.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدير العقار للخارج يتطلب خطة واضحة وإجراءات محددة، على أن يتم وضع استراتيجية تستهدف تنشيط هذه التجارة، وبالتزامن مع اتجاه العالم كله لتخفيف إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا لابد من استغلال هذا الأمر، وبدء الترويج للعقارات المصرية عاليما، خاصة فى المدن الذكية الجديدة التى يتم إنشاؤها والتي سيكون لها دور كبير فى فتح تصدير العقار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن موقع مصر الجغرافي يجعلها تحتل مرتبة متقدمة ومؤهلة لتصدير العقار، فهذه التجارة تعتمد على الموقع وعنصر الامن، والاستقرار، ومع تحرير سعر الصرف أصبحت كافة الظروف مواتية أمام هذه التجارة، مطالبا تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص فى نفس الوقت للتسويق العقارى، سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق العقاري المصري.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة التوسع فى المعارض العقارية الخارجية كأحد الحلول لتصدير العقار المصرى، مؤكدا أن هذه التجارة فى حال نجاح مصر فى حسن الاستفادة منها سيكون لها دور كبير فى دعم الموازنة العامة للدولة.