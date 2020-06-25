"خليك في البيت"..13 فاعلية ثقافية "أونلاين" بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الثقافة كفر الشيخ، الأربعاء، تفعيل خدمة "أونلاين" لعرض الأنشطة الثقافية عن طريق الأنترنت، بشعار "خليك في البيت"، منعًا لحدوث تجمعات من رواد الثقافة، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة تفعيلا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوونا المستجد.

ووفق بيان من مديرية الثقافة في كفر الشيخ، الأربعاء، أن الأنشطة الثقافية التي من المقرر تفعيلها "أونلاين" باكر الخميس، تتضمن ورشة حكي لقصة القرد والفيل، ببيت ثقافة محلة القصب، ومحاضرة بعنوان الإجراءات الأحترازية للوقاية من كوفيد 19 للدكتورة فاطمة سكر، بمكتبة سكر، ومحاضرة أخرى بعنوان أمراض الصيف وكيفية الوقاية منها للدكتورة صباح منصور، ببيت ثقافة الحامول.

ويشمل برنامج الأنشطة الثقافية المفعلة "أونلاين"، محاضرة بعنوان الشهداء قناديل العطاء، يلقيها العميد بحري ماجد نصير، ببيت ثقافة مطوبس، وندوة عن ترشيد استهلاك المياه، يحاضر فيها محمد علي، مدير شركة مياه الشرب بقرية شباس الشهداء، ببيت ثقافة شباس الشهداء.

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وأوضح بيان مديرية الثقافة في كفر الشيخ، أن بيت ثقافة بلطيم سوف يعرض ضمن البرنامج الثقافي "أونلاين"، فقرات شعرية متنوعة عبارة عن قصيدة شعرية بعنوان "أنا وباسم" للشاعر إسلام كنفاش، وقصيدة أخرى بعنوان "لساني أنا"، للشاعرة مروة فرحات، ومختارات شعرية للشاعر حمدي علي الدين، بقصر ثقافة فوه.

ونفس البرنامج الثقافي يعرض لقاء مع محمد حسين، المدير الأسبق لجهاز شئون البيئة حول ظاهرة التصحر والجفاف وطرق الحفاظ على البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بقصر ثقافة أنور المعداوي، وقصيدة شعرية للشاعر طارق مرسي، رئيس نادي الأدب بكفر الشيخ بالمركز الثقافي في كفر الشيخ، وقصيدة شعرية أخرى بعنوان "بحلم أكون فارس" للشاعر ممدوح عبد العاطي، بقصر ثقافة دسوق.

ويشمل البرنامج أيضًا ورشة فنية عن كيفية عمل فازة زهور من إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية، منى حسن صلاح، بقصر ثقافة دسوق، وقصيدة شعرية لشعراء نادي أدب كفر الشيخ، بالمركز الثقافي بكفر الشيخ.