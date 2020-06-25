بعد تعديل نموذج الإجابة .. بدء تصحيح عربي الثانوية العامة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي
تبدأ اليوم الخميس كنترولات الثانوية العامة في تصحيح مادة اللغة العربية، التي انطلقت الأحد الماضي.، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا .
وقررت وزارة التربية والتعليم، إضافة بعض المقترحات على نموذج إجابة مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي.
وتضمن النموذج النهائي لمادة اللغة العربية الإجابات التالية:
سؤال بالبلاغة
السؤال الأول: عاطفة الشاعر صادقة وضح هذه العاطفة (الأم ، الوطن ، حب مصر )
السؤال الثاني: وضح الخيال وقيمته الفنيه " ما أنت إلا نبع الحب"
على أن تُحسب الإجابة صحيحة للطالب إذا أجاب على أنها للأم أو الوطن أو مصر أو تشبيه حب يتبع.
السؤال الثالث: أنما ساعيين في الخير محبوبين صوب الخطأ
إنما الساعون في الخير محبوبون
إن الساعين في الخير محبوبون
الساعون في الخير محبوبون
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