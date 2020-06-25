بعد تعديل نموذج الإجابة .. بدء تصحيح عربي الثانوية العامة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي

تبدأ اليوم الخميس كنترولات الثانوية العامة في تصحيح مادة اللغة العربية، التي انطلقت الأحد الماضي.، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا .

وقررت وزارة التربية والتعليم، إضافة بعض المقترحات على نموذج إجابة مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي.



وتضمن النموذج النهائي لمادة اللغة العربية الإجابات التالية:

سؤال بالبلاغة

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السؤال الأول: عاطفة الشاعر صادقة وضح هذه العاطفة (الأم ، الوطن ، حب مصر )

السؤال الثاني: وضح الخيال وقيمته الفنيه " ما أنت إلا نبع الحب"

على أن تُحسب الإجابة صحيحة للطالب إذا أجاب على أنها للأم أو الوطن أو مصر أو تشبيه حب يتبع.

السؤال الثالث: أنما ساعيين في الخير محبوبين صوب الخطأ

إنما الساعون في الخير محبوبون

إن الساعين في الخير محبوبون

الساعون في الخير محبوبون