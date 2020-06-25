شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من حاجز الـ10 ملايين حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة في جنيف، إنه تم تسجيل أكثر من 9 ملايين و100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

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وتوقعت المنظمة الدولية أن يصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى 10 ملايين شخص، خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه خلال الشهر الماضي فقط، تم تسجيل ما يقرب من 4 ملايين إصابة بالمرض.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي وصل فيه عدد المصابين بفيروس كورونا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى 9 ملايين و323 ألفًا و932 شخصًا، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 479 ألفًا و215 حالة وفاة، مساء أمس الأربعاء.