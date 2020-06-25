تجنيد هاكرز.. اتهام أمريكي جديد لمؤسس "ويكيليكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، إن مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، يواجه لائحة اتهامات جديدة من جانب الولايات المتحدة.

وسبق أن اتُهم أسانج، وهو مواطن أسترالي (48 عاما) بالفعل من جانب الولايات المتحدة بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة، تشيلسيا مانينج، بتسريب مجموعة من الوثائق السرية عام 2010.

وتقول لائحة الاتهام إن أسانج وزملاءه في ويكيليكس قاموا بتجنيد قراصنة إنترنت وأنه تحدث في مؤتمرات للقرصنة في محاولة لتشجيع الآخرين على الحصول على معلومات لصالح ويكيليكس.

كما تتهم اللائحة أسانج بالتآمر مع مانينج للوصول إلى بيانات كمبيوتر سري في وزارة الدفاع الأمريكية.

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ودفع محامو أسانج بأن الاتهامات الأمريكية مدفوعة سياسيا.

ويخضع أسانج لحبس احتياطي في سجن بلندن، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.

وأوقف الأسترالي في أبريل/نيسان 2019 بعد أن أمضى 7 سنوات في سفارة الأكوادور في لندن حيث لجأ بعد أن خالف شروط الإفراج عنه بكفالة، خشية تسليمه للولايات المتحدة.

ويستأنف القضاء البريطاني، في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، دراسة طلب تسليم مؤسس ويكيليكس للولايات المتحدة بعد تأجيله جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.