"دي مايو" في طرابلس.. تحذيرات للسراج وتركيا من اختراق سرت

حذر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الأربعاء، حكومة الوفاق الإخوانية في طرابلس المدعومة من تركيا من أي تصعيد عسكري لاختراق مدينة سرت الليبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دي مايو عقب عودته من زيارة استغرقت يوما واحدا إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال دي مايو إنه أكد لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج على "ضرورة تجنب عودة الصراع الذي سيؤدي إلى انقسام واقعي لليبيا، ومزيد من الخسائر في الأرواح”.

وأشار إلى رفض بلاده لـ"التدخلات الخارجیة السلبية في الأزمة الليبية"، مؤكدا ضرورة وقف تدفق الأسلحة.

وشدد على أن المسار الوحيد الموثوق به لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا، هو مفاوضات شاملة تتم تحت إشراف الأمم المتحدة.



وأوضح أن "ليبيا من أولويات سياستنا الخارجية وأمننا القومي، وأن إيطاليا تعتبر تقسیم البلد غیر مقبول".

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وزار وزير الخارجية الإيطالي، الأربعاء، إلى طرابلس في مهمة "خاطفة" لبحث مستجدات الأزمة الليبية.

وتأتي الزيارة بعد يوم من اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة الأزمة الليبية وبلورة رؤية عربية مشتركة لمواجهة الأطماع التركية.

وأجمع وزراء الخارجية العرب، على رفض ومنع التدخلات الخارجية في ليبيا مهما كان مصدرها مع الوقف الفوري لإطلاق النار.

وشدد البيان الختامي للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقِدَت، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، على "رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا".

كما تأتي زيارة دي مايو لطرابلس بعد أيام من تهديد القاهرة إلى تركيا بوقف تدخلها في ليبيا، خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمنطقة الغربية العسكرية القريبة من الحدود الليبية، السبت.

وقال السيسي إن "أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة"، مشيرا إلى أن "سرت والجفرة خط أحمر".

جاء خطاب السيسي في ظل استمرار تركيا بالتدخل العسكري غير المشروع في ليبيا بتمويل قطري، وعرقلة الوصول لحل سياسي، وتغذية الصراع عبر تسليح المليشيات التابعة لحكومة فايز السراج غير الدستورية، ونقل مرتزقة وجماعات إرهابية لدعمه، بهدف إطالة أمد الصراع سعيا للسطو على ثروات الشعب الليبي.