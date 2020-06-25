واشنطن تحقق في تورط جهات أجنبية بـ"احتجاجات فلويد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، إن واشنطن تبحث بعناية احتمالية تورط جهات أجنبية (لم يحددها) في الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت وفاة جورج فلويد.

وأضاف راي في مقابلة مع "فوكس نيوز": "رأينا بالتأكيد في الماضي مجموعة متنوعة من الخصوم الأجانب يتطلعون إلى تضخيم الجدل في هذا البلد".



وأشار إلى أنهم "يستخدمون وسائل الإعلام الحكومية. يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. بعضها عن طريق الدعاية، وبعضها عن طريق التضليل، وبعضها من خلال معلومات زائفة فقط".

وتابع: "نحن ننظر بعناية إلى احتمال التأثير أو التدخل الأجنبي في كل الاحتجاجات والأنشطة التي حدثت على مدى الأسابيع القليلة الماضية".

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وكشف راي أيضا أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه أكثر من 2000 تحقيق نشط ترجع إلى الحكومة الصينية".

وأشار إلى أن ذلك الرقم يمثل "زيادة بنسبة 1300٪ تقريبًا فيما يتعلق بتحقيقات التجسس الاقتصادي مع الصين منذ حوالي عقد من الزمان".

واندلعت مظاهرات "حياة السود مهمة" في العديد من المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب وفاة جورج فلويد، رجل أمريكي من أصل أفريقي أعزل توفي أثناء تقييده من قبل ضابط شرطة في مينيابوليس في 25 أيار/مايو الماضي.